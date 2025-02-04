Паула Бадоса рассказала, когда планирует стать мамой

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о своём отношении к материнству и как это может повлиять на её карьеру.

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« Я б ы и г р а л а в е ч н о , е с л и б ы м н е п о з в о л и л о р г а н и з м . Н о я д е й с т в и т е л ь н о х о ч у с т а т ь м а м о й . Т а к ч т о э т о м о ё … П ы т а ю с ь н а й т и б а л а н с , п о т о м у ч т о я б ы и г р а л а д о 4 0 л е т , е с л и б ы м о г л а . Н о п о т о м я х о ч у с т а т ь м а м о й , т а к ч т о э т о д е й с т в и т е л ь н о в а ж н о » , — р а с с к а з а л а и с п а н к а в п о д к а с т е К а р о л и н ы Г а р с и и Tennis Insider Club.

Напомним, Паола Бадоса состоит в отношениях с греческим теннисистом 13-й ракеткой мира Стефаносом Циципасом. В мае прошлого года они объявили о расставании, но спустя три недели возобновили отношения.