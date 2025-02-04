Аслан Карацев с трудом обыграл 296-ю ракетку мира

225-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг хардового челленджера в Ченнае (Индия). В первом круге он обыграл 296-ю ракетку мира француза Корентена Денолли со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

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Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Россиянин девять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из семи заработанных.

В матче 1/8 финала соревнований в Индии Карацев встретится с казахстанским теннисистом Тимофеем Скатовым, занимающим 202-ю строчку мирового рейтинга.