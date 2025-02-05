Соболенко объяснила, почему любит сниматься в фотосессиях

Победительница трёх турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему любит моду и съёмки для журналов.

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« К о г д а в ы о т п р а в л я е т е с ь н а ф о т о с е с с и ю , в ы н а н о с и т е м а к и я ж , д е л а е т е п р и ч ё с к у , п р о б у е т е р а з н ы е с т и л и . В ы в и д и т е с е б я с р а з н ы х т о ч е к з р е н и я . Я л ю б л ю э т о . Т ы з а б ы в а е ш ь о с в о е й о б ы ч н о й ж и з н и » , — п р и в о д и т с л о в а б е л о р у с к и американское издание Flaunt.

Недавно 26-летняя Соболенко прекратила сотрудничество с известным международным агентством IMG. Теперь белоруска будет работать с компанией Evolve. Её соучредителями являются четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака и её представитель Стюарт Дьюгид.