Рублев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

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Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 в пользу Хуркача, посеянного на турнире под восьмым номером. У Рублева был четвертый номер посева. В полуфинале Хуркач сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (первый номер посева).

Рублеву 27 лет, он является 10-й ракеткой мира. На его счету 16 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

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27-летний Хуркач в рейтинге ATP располагается на 21-й позиции. На счету спортсмена 8 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом поляка на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2021 году.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир выигрывали Даниил Медведев (2023 год), Рублев (2021), Михаил Южный (2007) и Евгений Кафельников (1999).