Учеба в МГИМО, киберспорт и две дочери. Медведев крут не только в теннисе

11 февраля лучше российскому теннисисту Даниилу Медведеву исполнилось 29 лет. Победитель Открытого чемпионата США 2019 года и экс-первая ракетка мира сейчас испытывает не лучшие времена в карьерном плане, но продолжает идти дальше и не собирается завязывать со спортом. День рождения Медведев отмечает в Марселе, где попытается выиграть титул. Рассказываем о самых ярких событиях из биографии Медведева, раскрывающих его личность.

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Учился в МГИМО, но выбрал теннис

Обычно считается, что у спортсменов нет времени на учёбу и достойное образование. Поэтому они не умеют чётко выражать свои мысли в интервью и испытывают проблемы после завершения карьеры. Это точно не про Даниила Медведева. В детстве он совмещал занятия плаванием, теннисом и шахматами – интеллектуальным видом спорта он увлёкся в школе имени советского шахматиста Тиграна Петросяна. Наверное, благодаря этому многие комментаторы сравнивают игру Медведева на корте с розыгрышем шахматной партии.

В 7-м классе Даниил даже поступил в физико-математический лицей, но ушёл оттуда из-за загруженности на турнирах. После окончания школы Медведев решил учиться сразу в двух вузах – МГИМО и педагогическом университете, но снова не закончил и эти образовательные учреждения. Из второго вуза он перевелся в Российский университет физкультуры и спорта, где получил диплом тренера. В МГИМО Даня взял академический отпуск. Несмотря на это, в вузе всё ещё помнят о Медведеве – в 2019 году руководство МГИМО поздравило его с выходом в финал на US Open и сообщило, что всегда ждёт его.

Увлекается киберспортом

Медведев с детства любил компьютерные игры. В юношестве он всё свободное время тратил на приставку Sony PlayStation, в особенности обожал FIFA. Когда Даниил выиграл Открытый чемпионат США, то исполнил празднование «мёртвая рыба», упав на корт.

« Т о л ь к о л е г е н д ы п о й м у т , ч т о я с д е л а л п о с л е м а т ч а L 2 + L e f t » , – о п и с а л т е н н и с и с т с в о й п е р ф о р м а н с .

Спортсмен когда-то даже играл за профессиональный клуб вместе с известным кибератлетом Антоном Клёновым из команды по Dota2 Tundra Esports. Они участвовали в соревнованиях на национальном уровне, но Медведев в итоге выбрал теннис.

Во время локдауна из-за пандемии коронавируса у Дани получалось выделять время на своё увлечение. Он несколько раз обыгрывал футболиста Артёму Дзюбу и французского теннисиста Гаэля Монфиса в FIFA 20. Медведев признавался, что если бы не выбрал теннис, точно стал бы киберспортсменом.

Устраивает странные выходки на корте, но всё равно любим болельщиками

Теннисисты не стесняются своих эмоций во время матчей. Бить ракетки, выкрикивать что-то, в том числе используя нецензурную лексику, пререкаться со зрителями для них в порядке вещей. За этой иногда следуют наказания в виде денежных штрафов, но такие ситуации продолжают случаться.

В 2019 году на Открытом чемпионате США Медведев много скандалил с болельщиками. Из-за этого они были настроены против него. В матче третьего круга он вырвал полотенца из рук болбоя и бросил ракетку в сторону судейской вышки. Зрители загудели. После следующего раунда Даниил заявил, что негативная энергия подпитывает его и даёт силы идти дальше.

Я г о в о р ю а м е р и к а н ц а м п р я м о : в ы п р о т и в м е н я б о л е е т е , я б у д у в ы и г р ы в а т ь , – р а с с к а з ы в а л Медведев.

Однако после выхода в полуфинал и во время итогового награждения болельщики устроили овации российскому теннисисту.

« Я х о ч у п о г о в о р и т ь о в а с . В н а ч а л е т у р н и р а я э т о с к а з а л п о - п л о х о м у , н о т е п е р ь г о в о р ю п о - х о р о ш е м у : в а ш а э н е р г и я п р и в е л а м е н я в ф и н а л , – р а с т р о г а л с я Д а н я .

На этом конфликт с болельщиками не закончился. На Открытом чемпионате Австралии-2022 зрители создавали лишний шум, поддерживая оппонента Медведева Ника Кирьоса. Даня не преминул заявить, что у таких людей низкий уровень IQ.

Просто немного разочаровывает, когда болельщики создают столько шума, аплодируют перед второй подачей, чтобы я сделал двойную ошибку. Не все так делали, но думаю, у некоторых людей просто низкий IQ, – сказал Медведев.

Россиянин называл болельщиков, которые специально кричали во время его подачи в финальном матче против Рафаэля Надаля, «людьми без мозгов». А в августе того же 2022 года вступил в дискуссию с одним из фанатов, который назвал его лузером после проигрыша на «мастерсе». Мужчина плохо владел английским языком, и полноценного общения не получилось, хотя Даниил хотел прояснить ситуацию. В итоге Медведев попросил его «включить мозги».

Зарабатывает миллионы и принимает участие в благотворительности

У Медведева, как и у почти любого топ-игрока, много спонсоров. Уже шестой год он является амбассадором производителя одежды и обуви Lacoste и играет в форме с логотипом компании. Также у теннисиста есть рекламный контракт с фирмой по изготовлению ракеток Tecnifibre и часов Bovet.

В течение своей теннисной карьеры Даниил был (или до сих пор остаётся) лицом BMW, Т-Банка, а также бренда геймерского оборудования HyperX. Осенью 2021-го россиянин начал рекламировать китайскую водку Guojiao 1573.

О благотворительной деятельности Медведева известно немного, но она точно есть. Известно, что ещё в 2019 году он вместе с Кареном Хачановым помог собрать 10 млн рублей для фонда «Друзья» благодаря участию в теннисном турнире.

Знаком с женой с детства и воспитывает двух дочерей

Со своей женой Дарьей Чернышковой Медведев ещё в детстве занимался теннисом и ездил на соревнования. В 18 лет Даша закончила со спортом из-за травм, но стала неотъемлемой частью команды Дани. На тот момент будущая супруга спортсмена положительно повлияла на настрой Медведева на матчи. Теннисист хотел, чтобы она всегда была рядом, и сделал Дарье предложение. Молодые люди поженились в 2018 году.

В 2022 году супруга Дани неожиданно пропала из бокса спортсмена. Говорили даже о разладе в семьей Медведевых. Правда оказалась иной: Даша была беременна. 14 октября того года теннисист объявил, что стал отцом. Дочь назвали Алисой. Через некоторое время её даже крестили в Монако – крёстным отцом стал Андрей Рублёв.

В начале января 2025 году в семье Даши и Дани произошло ещё одно радостное событие – рождение второй дочери. Эту беременность они также скрывали. Счастливый отец опубликовал в соцсетях фото с детьми. Про пол малыша ничего не было известно, однако по цвету пелёнок стало понятно, что это девочка – они были розовыми.