Касаткина обыграла Аванесян и вышла в третий круг турнира в Дохе

12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она обыграла 48-й номер мирового рейтинга Элину Аванесян из Армении со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, подна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Дарья Касаткина встретится с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, которая во втором круге обошла украинку Элину Свитолину со счётом 6:3, 7:6 (7:3).