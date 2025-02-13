В ВАДА повторно заявили о намерении добиваться дисквалификации Синнера

Представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд обозначил позицию организации по допинг-делу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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« К а к м ы з а я в л я л и в с е н т я б р е , В А Д А с ч и т а е т , ч т о в ы в о д о б « о т с у т с т в и и в и н ы и л и х а л а т н о с т и » н е я в л я е т с я п р а в и л ь н ы м в с о о т в е т с т в и и с д е й с т в у ю щ и м и п р а в и л а м и , и д о б и в а е т с я о т с т р а н е н и я н а с р о к о т о д н о г о д о д в у х л е т . ВАДА не добивается отмены каких-либо выводов, кроме тех, которые уже были вынесены в первой инстанции. Поскольку вопрос сейчас находится на рассмотрении в CAS, ВАДА не будет давать дальнейших комментариев», — приводит слова Фицджеральда La Stampa.

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Синнера состоится с 16 по 17 апреля в Лозанне в закрытом режиме.