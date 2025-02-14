У Даниила Медвеедва пошла кровь из носа во время матча 1/4 финала в Марселе

Во время матча 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция)у восьмой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа из-за чего матч был прерван. Россиянин останавливал кровь при помощи салфеток.

Медведев выиграл первый сет у 46-й ракетки мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и Штруффа.

Напомним, соревнования в Марселе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 767 тыс. Действующим победителем турнира является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Григора Димитрова из Болгарии со счётом 6:4, 6:3.