Определились все участники полуфиналов турнира ATP-250 в Делрэй-Бич

На мужском хардовом турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) стали известны все спортсмены, которые вышли в 1/2 финала в одиночном разряде.

Полный список полуфиналистов соревнования составили 37-я ракетка мира американец Алекс Михельсен (третий посев на турнире), 38-й в рейтинге ATP итальянец Маттео Арнальди (четвёртый посев), 56-й в мировой классификации Миомир Кецманович из Сербии (седьмой посев) и 60-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина (восьмой посев). В 1/2 финала Михельсен сыграет с Кецмановичем, Давидович-Фокина станет соперником Арнальди.

Все пары 1/2 финала турнира ATP-250 в Делрэй-Бич:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8) - Маттео Арнальди (Италия, 4);

Алекс Михельсен (США, 3) - Миомир Кецманович (Сербия, 7).