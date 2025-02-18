Янчук: Медведеву не хватает остроты в ударах

Заслуженный тренер по теннису Виктор Янчук прокомментировал игру Даниила Медведева.

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« О т н о с и т е л ь н о н е г о с а м о г о у Медведева есть прогресс. Даня играет надёжно, он хорошо разбрасывает мячи по корту, но остроты в ударах не хватает», — заявил Янчук корреспонденту Legalbet.

В новом рейтинге ATP Даниил Медведев поднялся с 8 места на 6. Он в этом списке остаётся лучшим среди россиян. Медведев обошёл Алекса де Минаура (Австралия) и Новака Джоковича (Сербия) .

Даниил Медведев является победителем итогового турнира ATP и Кубка Дэвиса, чемпионом US Open-2021, финалистом US Open и Australian Open.