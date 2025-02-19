Джокович прокомментировал поражение от итальянца в Дохе

Новак Джокович прокомментировал поражение от Маттео Берреттини в Дохе.

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Он уступил итальянцу 6:7(4), 2:6.

– Я не чувствовал ни боли, ни какого-либо дискомфорта. Просто меня переиграл более сильный соперник. Конечно, я сыграл не на том уровне, на котором хотел. Я двигался не так хорошо, но у меня ничего не болело, так что никаких оправданий.

Маттео просто был лучше, он провел мастер-класс. Тактически он был безупречен и очень хорошо подавал. Это его заслуга.

– В последние годы вам приходится чаще сталкиваться с травмами.

– Да, их стало больше, это точно. Сейчас все не так, как 10-15 лет назад. Я по-прежнему стараюсь ежедневно заботиться о своем теле, но это становится сложнее. Делаю все что в моих силах, учитывая обстоятельства.