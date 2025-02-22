Мирра Андреева высказалась о победе в финале турнира в Дубае

Мирра Андреева поделилась мыслями о победе в финале турнира в Дубае. В финале она обыграла Клару Таусон 7:6(1), 6:1.

«Легко быть уверенной и играть хорошо, когда все складывается в твою пользу. Мяч летит, ты делаешь виннерсы, все получается. Для меня сложнее всего оставаться позитивной и психологически быть на 100% собранной, когда что-то идет не так. Сегодня так и было, я чувствовала себя не очень. Я ошибалась в тех ударах, в которых обычно не ошибаюсь. Но я сказала себе: «Ты либо можешь позволить негативным эмоциям засесть в голове и убить тебя, либо постараться психологически выложиться на 100%. Если что-то идет не так, забывай об этом, играй розыгрыш за розыгрышем».

Я слушала много интервью Леброна Джеймса, и он говорил, что легко быть уверенным и играть хорошо, когда все идет по плану, но чемпионом тебя делает то, что ты выкладываешься по полной, когда чувствуешь себя не очень. Вот что я пыталась сделать сегодня», – сказала Андреева на пресс-конференции.