Мирра Андреева уже успела заработать более $1 млн в 2025-м

А сколько призовых у Андреевой за карьеру? Посчитали все деньги.

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Мирра Андреева стремительно врывается в теннисную элиту. В минувшую субботу, 22 февраля, 17-летняя российская спортсменка завоевала титул на турнире категории WTA-1000 в Дубае, и на данный момент это главный её трофей в профессиональном теннисе. Изначально Андреева в качестве цели на сезон ставила попадание в первую десятку мировой классификации. Цель достигнута: титул в Дубае позволил Мирре подняться на девятое место в рейтинге.

Что теперь? На победной пресс-конференции юная теннисистка заявила, что не намерена останавливаться на достигнутом и что теперь её цель — первая пятёрка. «Входишь в топ-10 — и чем выше ты в рейтинге, тем медленнее и дольше будешь подниматься ещё выше. Думаю, войти в первую пятёрку будет сложно. Это именно та цель, которую я ставлю перед собой, — попасть в топ-5 к концу года. Мне очень интересно, смогу ли её достичь», — говорила Андреева.

Однако есть показатели, по которым Мирра уже сейчас входит в первую пятёрку. Перед «тысячником» в Дубае россиянка занимала 21-е место в Чемпионской гонке WTA, а в обновлённой классификации взлетела на четвёртую строчку, отыграв 17 позиций.

Положение в Чемпионской гонке WTA:

1. Мэдисон Кис (США) — 2554 очка

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 1930

3. Ига Швёнтек (Польша) — 1710

4. Мирра Андреева (Россия) — 1500

5. Клара Таусон (Дания) — 1235

6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1190

7. Аманда Анисимова (США) — 1135

8. Паула Бадоса (Испания) — 1027

9. Екатерина Александрова (Россия) — 971

10. Кори Гауфф (США) — 950.

По призовым, заработанным с начала сезона-2025, Андреева также входит в первую пятёрку. Как нетрудно догадаться, в таблице по призовым положение теннисисток в значительной степени повторяет их порядок в Чемпионской гонке WTA, но всё-таки не копирует его. К примеру, Мирра тут замыкает первую пятёрку.

Лидеры по призовым в WTA в сезоне-2025, $ (в скобках — положение в чемпионской гонке):

1 (1). Мэдисон Кис (США) — 2 379 924

2 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 1 560 061

3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 1 456 805

4 (10). Кори Гауфф (США) — 1 373 731

5 (4). Мирра Андреева (Россия) — 1 098 920

6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1 010 313

7 (8). Паула Бадоса (Испания) — 809 561

8 (7). Аманда Анисимова (США) — 749 925

9 (13). Каролина Мухова (Чехия) — 731 940

10 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 719 149.

За первые два месяца сезона-2025 Андреева заработала почти $ 1,1 млн. Как образовалась сумма в $ 1 098 920? Наибольшие призовые Мирра получит, разумеется, за Дубай, а именно $ 597 тыс. Выход в четвёртый круг Australian Open принёс ей $ 265 093.

Призовые Мирры Андреевой в сезоне-2025:

© Чемпионат.com

$ 597 тыс. — это вторые крупнейшие призовые Андреевой за отдельно взятый турнир. Больше 17-летняя россиянка заработала только за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2024 году. Тот результат принёс Мирре € 650 тыс., что по текущему курсу составляет почти $ 683 тыс.

На той же победной пресс-конференции в Дубае Андреева дала понять, что не особо зацикливается на том, сколько денег ей причитается за тот или иной результат. Спортсменку спросили, как она планирует распорядиться призовыми в размере $ 597 тыс. «Я даже не знаю, чего хочу. Сейчас думаю об этом, и мне кажется, что у меня есть всё, чего я когда-либо хотела. Я выиграла турнир. Выиграла его. И уже достигла цели, которую поставила перед собой к концу года. Моя семья путешествует вместе со мной. У меня отличная команда. Я не знаю, что ещё мне нужно. Чувствую себя счастливой, и, мне кажется, это всё, что мне нужно», — ответила она.

После Дубая призовые Андреева за карьеру составляют $ 3 799 867. Однако это до вычета налогов, расходов и прочего. Дарья Касаткина рассказывала, что в среднем на налоги уходит около 30% призовых; кроме того, необходимо оплачивать работу своей команды, перелёты, проживание и так далее. В прошлом году Мирра и её старшая сестра Эрика в интервью «Чемпионату» рассказали, куда уходят призовые.

Мирра: У нас есть семейный счёт, а у меня своего пока нет, и всё идёт, к сожалению, на папину карту. Папа всеми деньгами распоряжается. Понятно, очень много расходов на перелёты, отели для себя и для тренеров, зарплаты команде. Так что всё так тратится.

Эрика: Да, не было такого, что ты заработал деньги и думаешь, что бы на них купить. Понятно, если хорошо сыграл, хочешь себе приятное сделать. Но нет такого, что тратишь все призовые, потому что понимаешь, что они должны идти дальше в работу.

По состоянию на январь 2025 года общее состояние Андреевой-младшей оценивалось примерно в $ 1 млн. Однако эта сумма наверняка будет расти. У спортсменки есть соглашения с Nike и Wilson, а недавно она подписала контракт с Rolex. «Не могу дождаться начала этого путешествия вместе!» — подписала фото из офиса компании Андреева.

«Мирра Андреева — начинающая теннисистка, получившая признание за свой исключительный талант и конкурентоспособность. Она быстро привлекла к себе внимание в мире тенниса благодаря своим выдающимся навыкам и грандиозному потенциалу», — так описала спортсменку пресс-служба Rolex.

Мирра оказалась в числе так называемых сподвижников бренда, куда также входят такие теннисисты и теннисистки (в произвольном порядке), как Ана Иванович, Мария Саккари, Хольгер Руне, Чжэн Циньвэнь, Гарбинье Мугуруса, Анжелика Кербер, Каролин Гарсия, Янник Синнер, Кори Гауфф, Тейлор Фриц, Ига Швёнтек, Тим Хенмэн, Патрик Рафтер, Роджер Федерер, Крис Эверт, Каролина Возняцки, Джим Курье, Слоан Стивенс, Бьорн Борг, Род Лэйвер, Карлос Алькарас, Белинда Бенчич, Жюстин Энен, Жоао Фонсека, Стефанос Циципас, Бен Шелтон, Виджай Амритрадж, Стефан Эдберг и Ли На. Солидная компания!