Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

© Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под первым номером. Штруфф выступает без номера посева. Следующий матч Медведев проведет с французом Джованни Мпетши-Перрикаром.

Медведеву 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

Штруффу 34 года, он располагается на 46-й строчке в мировом рейтинге. Он выиграл один титул ATP в одиночном разряде. Немец дважды (2019, 2021) доходил до четвертого круга Открытого чемпионата Франции, что является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500. Действующим победителем является француз Уго Умбер. Из россиян на турнире побеждали Даниил Медведев (2023), Андрей Рублев (2022) и Аслан Карацев (2021).