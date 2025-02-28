Первую ракетку мира лишили награды и не пускают на корты в клубе

А ещё Яннику приходится выслушивать немало критики в свой адрес от других теннисистов.

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15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что первая ракетка мира Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца за два положительных теста на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Янник сможет вернуться на корт 4 мая, а до 14 апреля ему запрещено тренироваться на объектах ATP, из-за чего сорвался его первоначальный план с занятиями в теннисном клубе Монте-Карло.

Проблемы с поиском качественного места для тренировок не единственное последствие допинг-скандала. Синнера также исключили из числа номинантов на награду спортсмену года по версии Laureus по причине допингового отстранения.

«После обсуждения было принято решение, что Янник Синнер должен быть исключен из числа номинантов на звание «Спортсмен года» в этом году. Мы следили за делом и за решениями соответствующих международных организаций и, несмотря на имеющиеся смягчающие обстоятельства, считаем, что ввиду отстранения на три месяца он этого [номинации] недостоин. Янник и его команда уже проинформированы», – сказано в заявлении Академии Laureus.

На данную новость оперативно отреагировал главный хейтер Синнера австралийский теннисист Ник Кирьос.

«Ну, конечно, спортивный дух ведь значит, что нужно играть по правилам», – написал Кирьос в соцсетях.

Прошло две недели после дисквалификации, но Синнеру до сих пор приходится выслушивать немало негатива в свой адрес. Французский доктор Жан-Пьер де Монденар, специализирующийся на борьбе с допингом, недавно подверг жёсткой критике систему ВАДА из-за дела Янника.

«Соглашение между Синнером и ВАДА удовлетворяет только две вовлеченные стороны. Адвокат Янника заявил, что именно ВАДА предложило эту сделку, несмотря на то что агентство настаивало на отстранении как минимум на один год. Почему произошёл этот разворот? ВАДА и Синнер были напуганы по разным причинам. У ВАДА нет необходимых инструментов, чтобы утверждать, что позитивный тест Синнер вызван непреднамеренным применением допинга. ВАДА никогда не проводило исследований на эту тему, несмотря на то что случаи такого рода в Италии участились за последние два десятилетия. За очень похожий случай итальянский теннисист Стефано Баттальино был отстранен на четыре года», — написал де Монденар в соцсетях.

Представитель ВАДА Джеймс Фицджеральд после этого был вынужден дательно объяснять, по какой причине организация заключила с Синнером сделку.

«ВАДА осознало, что 12 месяцев наказания не подходят под этот конкретный случай, который был инициирован очень специфическими обстоятельствами (имеется в виду чрезвычайно низкое содержание запрещённого вещества в пробе. – Прим. «Чемпионата»). Именно для таких случаев в 2021 году была введена статья 10.8.2 Кодекса ВАДА. Мы видим, что принцип ответственности спортсмена за действия членов его команды был соблюдён, в связи с чем спортсмен не получил неоправданно сурового наказания», — приводит слова Фицджеральда Corriere della Sera.

К критике Синнера присоединились некоторые известные игроки, в числе которых бывшая восьмая ракетка мира Джек Сок. Американец на контрасте вспомнил дело шведа Микаэля Имера, которого забанили на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов.

«Я думаю, что это дело – полная чушь. Это просто смешно для меня. Микаэля Имера дисквалифицируют почти на два года. Его вынудили уйти из тенниса из-за того, что он пропустил три теста. А теперь у нас есть Синнер, который провалил тест на допинг и получил только три месяца отстранения просто потому, что он топ-игрок», — сказал Сок в подкасте Nothing Major.

Бывшая 21-я ракетка мира Стив Джонсон, который вместе с Соком выиграл бронзовую медаль в парном разряде на Олимпиаде-2016 в Рио, тоже недоумевает по поводу наказания Синнера.

«Кажется подозрительным, что Синнера почему-то отстранили на три месяца, и он при этом не пропускает ни одного турнира «Большого шлема». Он возвращается за пару дней до старта «Мастерса» в Риме. То есть выступит дома, а потом поедет на «Ролан Гаррос». Затем Синнер будет играть на Уимблдоне. И эта часть наказания мне не нравится. Но это всего лишь моё мнение», — сказал Джонсон в том же подкасте.

Чемпион US Open Хуан-Мартин дель Потро удивлён тем, как именно развивалось допинг-дело Синнера.

«Я не знаю многих подробностей, поскольку сейчас не играю в туре. Но могу сказать, что вся эта ситуация кажется мне странной. Синнер дважды сдал положительный тест на допинг в Индиан-Уэллсе, однако только перед US Open дело было предано огласке. Он не получил никакого наказания. Я нахожу странным, что на протяжении многих месяцев были люди, которые знали об этом, но не сообщали об этом. Я не понимаю, почему они объявили об этом перед US Open, если дело было закрыто. Все здесь немного потеряли в доверии: ATP, антидопинговые системы, Синнер, болельщики. Я не думаю, что кто-то вынес из этого что-то позитивное», — считает дель Потро.

У Синнера есть и авторитетные защитники. Директор «Мастерса» в Мадриде Фелисьяно Лопес и Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, призвали поубавить градус критики в адрес Янника и проявить к нему сочувствие.

Сам Синнер старается не унывать в этот непростой для него момент. На днях Янник побывал на показе Gucci в рамках Недели моды в Милане. Там он встретился и пообщался с главным редактором Vogue Анной Винтур, французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и другими знаменитостями.

Особую поддержку Синнеру оказывают на родине. Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги пообещал Яннику «королевский приём» по возвращении на «Мастерс» в Риме.

«Что мы подготовим для Янника в Риме? У него будет возможность впервые в истории сыграть на «Стадио деи Марми». Там будет много других итальянских игроков, и это станет великолепным событием со всех точек зрения. Кроме того, для Янника будет выделена личная комната, место, которое будет недоступно для всех, кроме него и его семьи. Там он сможет есть, отдыхать и спать. Это будет его Форт Апачи на итальянском форуме», — сказал Бинаги в интервью Corriere della Sera.

Синнер отбыл почти месяц дисквалификации, а его ближайший преследователь в рейтинге Александр Зверев не воспользовался шансами поднабрать очков на турнирах в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Акапулько и всё ещё прилично отстаёт (8135 баллов против 11 330). Отрыв от третьей ракетки мира Карлоса Алькараса (7510) ещё более значительный. Велика вероятность, что в Риме Янник вернётся на корт в качестве первой ракетки мира. Итальянцу при этом придётся выслушать ещё немало критики в свой адрес, но, похоже, это его мало волнует.