Определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют 11 россиянок

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 5 марта. В основной сетке сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (9), Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13), Екатерина Александрова (20), Людмила Самсонова (24), Анна Блинкова, Полина Кудерметова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Камилла Рахимова.

Определилась сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где сыграют 11 россиянок
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В первом круге Блинкова встретится с американкой Маккартни Кесслер, Полина Кудерметова — с квалифаером, Вероника — с румынкой Жаклин Кристиан. Калинская начнёт турнир матчем с американкой Алисией Паркс, Потапова сразится с испанкой Джессикой Бузас-Манейро, а Рахимова поборется с американкой Кэролайн Доулхайд. Отметим, что все сеяные игроки на этом турнире пропускают первый круг и начинают борьбу со второго.

Действующей чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла гречанку Марию Саккари.

Теннис
Алисия Паркс
Полина Кудерметова
Жаклин Кристиан
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Анна Блинкова
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Мария Саккари
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова