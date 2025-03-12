Медведев уверенно вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Со счётом 6:4, 6:0 он переиграл хозяина корта 11-ю ракетку мира Томми Пола.

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Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.