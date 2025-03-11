Арина Соболенко получила две награды от WTA за 2024 год

Чемпионат.com

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко получила две награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) за сезон-2024.

Арина Соболенко получила две награды от WTA
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Соболенко была признана игроком года по версии WTA, а также выиграла награду Jerry Diamond ACES, которую вручают спортсменкам за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

В 2024 году Соболенко сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.

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Арина Соболенко