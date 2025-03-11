Арина Соболенко получила две награды от WTA

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко получила две награды от Женской теннисной ассоциации (WTA) за сезон-2024.

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Соболенко была признана игроком года по версии WTA, а также выиграла награду Jerry Diamond ACES, которую вручают спортсменкам за преданность делу и продвижение женского тенниса среди болельщиков, СМИ, а также участие в рекламе и благотворительной деятельности.

В 2024 году Соболенко сыграла семь финалов, где взяла четыре титула. В том числе она защитила титул на Australian Open и впервые победила на US Open. Арина вернулась на первую строчку рейтинга WTA в октябре и сохранила её по итогам года.