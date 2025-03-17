17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе установила уникальное достижение XXI века. Об этом пишет Opta Sport в социальной сети X.

Андреева стала самой молодой теннисисткой за 25 лет, сумевшей одержать победу над первой ракеткой рейтинга в финале турнира WTA, отыгрываясь после поражения в первом сете.

За последние 40 лет младше россиянки по этому показателю были только Дженнифер Каприати, обыгравшая Мартину Хингис на турнире в Сан-Диего (Калифорния, США) в 1991 году, а также Габриэла Сабатини, победившая Штеффи Граф в соревнованиях в Бока-Ратоне (Флорида, США) в 1988 году.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).