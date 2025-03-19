Созданная Джоковичем организация обвиняет руководство ATP и WTA в коррупции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (PTPA) подала судебный иск против главных теннисных организаций: ATP, WTA, ITF и ITIA. Она была создана в 2020 году при участии Новака Джоковича и канадца Вашека Поспишила. Одновременно спортсмены вышли из совета игроков ATP – этот орган представляет интересы атлетов. Целью новой организации как раз было более прицельное рассмотрение нужд теннисистов.

Разбирательства инициированы в США, Евросоюзе и Великобритании. В своём заявлении PTPA указала на системные злоупотребления и пренебрежение благополучием игроков. Кроме того, там считают, что действия руководства главных теннисных структур являются коррумпированными – интересы спортсменов игнорируются.

Продолжительные и масштабные незаконные действия этих организаций наносят ущерб игрокам, болельщикам и спорту в целом, угрожая его будущему, – говорится в заявлении PTPA.

Также организация утверждает, что ATP, WTA, ITF и ITIA сговорились с целью ограничения призовых теннисистам. Теннисные структуры якобы ввели несправедливый рейтинг, что сократило доход спортсменов, а также игнорируют вопросы здоровья игроков. PTPA приводит в пример то, что допинг-тесты у атлетов берут иногда в совершенно произвольной порядке, а также у игроков изымают для обыска телефоны. Всё это нарушает конфиденциальность.

Отдельно говорится о том, что всё это поддержано более чем 250 ведущими игроками в мужском и женском разрядах, среди них – многие из топ-20 текущего рейтинга. Сам Новак Джокович пока не высказывался о заявлении PTPA, однако сооснователь организации Вашек Поспишил фигурирует в списке истцов. Также там значатся экс-россиянка Варвара Грачёва, Ник Киргиос, Райли Опелка и другие теннисисты.

Ахмад Нассар, исполнительный директор PTPA, считает, что теннис находится в кризисе. Внешне привлекательная система ставит под угрозу здоровье и безопасность спортсменов. По его словам, организация вела переговоры с ATP и WTA, но ничего не добилась. Поэтому пришлось идти в суд.

Устранение этих системных проблем – это не разрушение тенниса, а его защита для будущих поколений как игроков, так и болельщиков, – добавил Нассар.

В WTA, ATP и ITP подтвердили, что получили информацию об иске PTPA и теперь им нужно время, чтобы тщательно изучить все документы. В организациях опровергают обвинения и считают, что делают всё для развития тенниса и спортсменов. WTA дополнительно указала на недавние нововведения касательно беременности и родов девушек – для них ввели декретный отпуск и способствовали более простому возвращению матерей в спорт.

Это безосновательное судебное разбирательство отвлечет время, внимание и ресурсы от нашей основной миссии в ущерб нашим игрокам и спорту в целом, – указано в заявлении на сайте WTA.

ATP же добавила, что PTPA постоянно стремится к расколу в теннисном мире и оперирует ложными сведениями. Это препятствует прогрессу. За пять лет существования организация не смогла занять существенную позицию, что и приводит к судебным искам. Тем не менее, ATP намерена доказывать свою правоту.