17-летний Чина повторил достижение Синнера на турнирах серии «Мастерс»

441-я ракетка мира 17-летний Федерико Чина стал вторым итальянским теннисистом, выигравшим дебютный матч на турнире серии «Мастерс» до 18 лет. В среду, 19 марта, он одержал победу над аргентинцем Франсиско Комесаньей (7:6, 7:6) в первом круге «тысячника» в Майами.

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Итальянцы, побеждавшие в своём первом матче на «Мастерсах» в возрасте до 18 лет:

Янник Синнер — 17 лет и 269 дней;

Федерико Чина — 17 лет и 354 дня.

Во втором круге турнира в Майами Чина встретится с болгарином Григором Димитровым, занимающим 15-ю строчку рейтинга ATP. Отметим, что Чина получил уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Майами.