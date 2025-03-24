Хачанов прокомментировал поражение от Димитрова в Майами

Карен Хачанов прокомментировал поражение от Григора Димитрова в Майами.

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Он уступил болгарину в третьем круге 7:6(3), 4:6, 5:7.

– Карен, отличный матч. Ты был очень близок к своей лучшей победе в сезоне. Уровень есть, просто не повезло. Согласен?

– Если честно, так можно после каждого матча обсуждать. Я бы сказал, что мы с ним примерно в одинаковых условиях [подошли к матчу] – не так много матчей, оба ждали и хотели победить. Уровень правда был классный, матч складывался из таких вот маленьких моментов, из которых он вышел победителем. Он сыграл чуточку лучше и довел дело до конца. Обидно то, что последние несколько турниров складывались похожим образом: в каждом матче чуть-чуть кто-то переломил, чуть-чуть не хватило. Поэтому только с позитивом надо на все смотреть. Самое главное – это игра. Если игра есть, то дальше ты будешь стараться прогрессировать и забирать такие матчи.

– В Индиан-Уэллс ты сказал, что все хорошо и тебя не беспокоят результаты. Ты чувствуешь, что большие победы близко?

– Тяжело конкретно говорить из-за чего результаты лучше или хуже. Потому что бывает играешь не очень хорошо, но как-то зацепился и один матч проходишь, второй. А бывает наоборот. Главное – это терпение, наверное. Терпение в те моменты, когда результаты не такие хорошие, как хотелось бы. Но если есть игра, ты должен на это опираться, это должно давать уверенность на будущие турниры, чтобы эту динамику стараться поменять.

Поэтому, опять же, [прохожу через это] не в первый и не последний раз. Такие моменты бывают, я не унываю, а только наоборот понимаю, что все близко и надо продолжать стучаться в двери – и кто-то там откроет, – сказал Хачанов в интервью ютуб-каналу «Больше!».