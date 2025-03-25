Даниил Медведев покинет топ-10 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произошло после того, как австралийский теннисист Алекс де Минор обыграл Жоао Фонсеку в третьем круге турнира в Майами.

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Напомним, Даниил Медведев во втором круге турнира в Майами уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. Лучшей позицией Медведева была первая строчка рейтинга ATP.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.