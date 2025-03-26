Кафельников высказался о хейте в соцсетях Мирры Андреевой

Кафельников о хейте в соцсетях Мирры Андреевой: «Нужно отдавать себе отчет, что сообщения такого рода будут приходить на постоянной основе»
Евгений Кафельников считает, что Мирре Андреевой стоит отказаться от соцсетей.
17-летняя россиянка после матча с Амандой Анисимовой получила оскорбительные комментарии в инстаграме.
«Соцсети – такая тонкая грань, и нужно отдавать себе отчет, что сообщения такого рода будут приходить на постоянной основе. Как с этим бороться, я не знаю, однозначного ответа нет. Либо надо закрывать все свои социальные сети, чтобы не было доступа к тому потоку [негативной] информации, которую на тебя пытаются вылить. С этим все сталкивались с момента появления соцсетей. И меня, естественно, это тоже затронуло, как никого другого. Потому что все люди, которые из себя что-то представляют, подвержены такому хейту со стороны непонятно кого», – цитирует Кафельникова РИА Новости.