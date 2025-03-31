Медведев покинул топ‑10 рейтинга АТР

Российский теннисист Даниил Медведев переместился с восьмого на одиннадцатое место в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Медведев покинул первую десятку мирового рейтинга впервые с 2023 года. Первой ракеткой России стал Андрей Рублев, который сохранил за собой девятую строчку. Карен Хачанов потерял три позиции и расположился на 26‑м месте. Роман Сафиуллин поднялся с 71‑го места на 68‑е.

Мировой рейтинг по‑прежнему возглавляет итальянец Янник Синнер. На втором месте идет Александр Зверев из Германии, на третьем — испанец Карлос Алькарас. С десятого на восьмое место поднялся грек Стефанос Циципас. В топ‑10 вернулся австралиец Алекс Де Минор.

Победитель «Мастерса» в Майами чех Якуб Меншик поднялся на 30 строчек и теперь занимает 24‑е место.

Рейтинг АТР. Версия от 31 марта 2025 года:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7645

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6720

4 (4). Тэйлор Фритц (США) — 5290

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4510

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

7 (7). Джек Дрэйпер (Великобритания) — 3780

8 (10). Стефанос Циципас (Греция)— 3445

9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3440

10 (11). Алекс Де Минор (Австралия) — 3335

11 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3290…

26 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1950…

68 (71). Роман Сафиуллин (Россия) — 871.