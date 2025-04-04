Калинская обыграла пятую ракетку мира на турнире в США

Россиянка Анна Калинская победила американку Мэдисон Киз в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США).

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Калинской (14-й номер посева). Киз имела 2-й номер посева. В четвертьфинале Калинская сыграет против представительницы США Софьи Кенин (без номера посева), которая в третьем круге одержала победу над Дарьей Касаткиной (5) со счетом 6:3, 7:6 (9:7). 29 марта Касаткина сообщила о смене спортивного российского гражданства на австралийское. Турнир в Чарльстоне стал для нее первым в статусе австралийской спортсменки.

Калинской 26 лет, она занимает 33-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Киз 30 лет, она является 5-й ракеткой мира. Американка выиграла 10 титулов WTA. В 2025 году Киз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. В 2017 году теннисистка дошла до финала на Открытом чемпионате США.

Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии. Его призовой фонд составил $1 млн. Действующей победительницей турнира является американка Даниэль Коллинз.