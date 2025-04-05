Каспер Рууд выиграл выставочный турнир UTS

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) во французском Ниме. В финале он обыграл Томаша Махача из Чехии со счётом 12:13, 16:14, 15:14, 15:11.

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По ходу соревнований Каспер Рууд обыграл австралийца Алексея Попырина и россиянина Андрея Рублёва. Норвежец впервые победил на турнире UTS.

На следующей неделе пройдёт грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире. Он обыграл Рууда в прошлогоднем финале.