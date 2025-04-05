Каспер Рууд выиграл выставочный турнир UTS

Чемпионат.com

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) во французском Ниме. В финале он обыграл Томаша Махача из Чехии со счётом 12:13, 16:14, 15:14, 15:11.

Каспер Рууд выиграл выставочный турнир UTS
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По ходу соревнований Каспер Рууд обыграл австралийца Алексея Попырина и россиянина Андрея Рублёва. Норвежец впервые победил на турнире UTS.

На следующей неделе пройдёт грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло с 6 по 13 апреля. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, в активе которого уже три титула на данном турнире. Он обыграл Рууда в прошлогоднем финале.

Теннис
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