Шнайдер обогнала Касаткину в рейтинге WTA

Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обойдя сменившую спортивное гражданство на австралийское Дарью Касаткину. Обновленная версия мирового рейтинга представлена на официальном сайте WTA.

Шнайдер по итогам завершившейся недели поднялась на одну строчку, в активе теннисистки 2 913 очков. Касаткина потеряла два места и располагается на 14-м месте с 2 741 очком. Первая ракетка России Мирра Андреева (4 775 очков) сохранила 7-ю строчку.

Лидером рейтинга осталась представительница Белоруссии Арина Соболенко (10 541 очко), второй идет Ига Свёнтек из Польши (7 470). На третье место поднялась американка Джессика Пегула (6 101), которая обошла свою соотечественницу Коко Гауфф (6 063). На 5-й строчке идет другая представительница США Мэдисон Киз (4 999), шестое место занимает итальянка Жасмин Паолини (4 843).

В топ-100 мирового рейтинга входят еще 10 россиянок. Людмила Самсонова занимает 19-е место (2 150 очков), Екатерина Александрова - 22-е (1 913), Анна Калинская - 31-е (1 622), Анастасия Потапова - 38-е (1 384), Анастасия Павлюченкова - 49-е (1 173), Вероника Кудерметова - 52-е (1 083), Полина Кудерметова - 55-е (1 054), Анна Блинкова - 75-е (862), Камилла Рахимова - 83-е (814), Эрика Андреева - 97-е (742).