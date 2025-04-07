Джокович рассказал о глазной инфекции

Джокович о глазной инфекции: «Все началось в день полуфинала в Майами. Сейчас ситуация нормализуется»
Новак Джокович высказался о глазной инфекции, с которой столкнулся с Майами.
«Все началось в день полуфинала в Майами и в финале тоже меня беспокоило, но сейчас, мне кажется, ситуация нормализуется.
Сегодня [в воскресенье] я иду к врачу, так что посмотрим. Все должно быть в порядке. Я все равно собирался быть здесь с семьей. Я хотел дать себе все шансы сыграть на турнире. У меня еще есть несколько дней до первого матча. Я пока привыкаю к грунту и решаю кое-какие проблемы со здоровьем. Надеюсь, я буду готов».