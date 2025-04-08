Медведев высказался о переходе на электронное судейство на грунте

Медведев о переходе на электронное судейство на грунте: «Хотя бы это компьютер, спорить не с чем. Мне так легче»
Даниил Медведев доволен заменой линейных судей на грунте электронной системой.
На «Мастерсе» в Монте-Карло россиянин обыграл Карена Хачанова – 7:5, 4:6, 6:4.
«Мне нормально. Там одна подача была... Но, на самом деле, нам прислали видео, объясняя, что отскок, который мы видим, может не соответствовать Hawk-eye, потому что на грунте иногда бывает, что, когда мяч попадает в конец линии, он как бы оставляет отскок в ауте. Всегда были, на самом деле, эти споры с судьями, когда он подходит, ты говоришь: «Вот он след в ауте». А он говорит: «Это от линии отскочило» (улыбается). Это всегда было, поэтому хотя бы это компьютер, спорить не с чем. Мне так легче (улыбается)».