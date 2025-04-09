Алекс де Минор обыграл Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче второго раунда он обыграл 21-ю ракетку мира чеха Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:0, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 48 минут. Махач пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету де Минора три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Монте-Карло де Минор сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Мюллер (Франция).