Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала на турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло (Монако). В третьем круге он одержал уверенную победу над немцем Даниэлем Альтмайером (84-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

© Чемпионат.com

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Карлос Алькарас сыграет с французом Артюром Фисом, который выбил с турнира россиянина Андрея Рублёва.