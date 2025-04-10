Медведев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, он проиграл австралийцу Александру де Минауру. Об этом сообщает ТАСС.

Матч третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Монте-Карло, в котором встретились Медведев и де Минауру, завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу австралийца. При этом стоит отметить, что он выиграл у россиянина только четвертую встречу из 11.

В четвертьфинале де Минауру сыграет с победителем матча между чилийцем Алехандро Табило и болгарином Григором Димитровым.

В настоящее время Медведев занимает 11-е место в рейтинге АТР. На его счету 20 титулов.