Кафельников раскритиковал игру Медведева на грунте

Выступление российского теннисиста Даниила Медведева на грунте в этом сезоне пока не впечатляет. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

На прошлой неделе Медведев проиграл австралийцу Александру де Минауру в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло - 2:6, 2:6.

"Учитывая то, как [Медведев] выступил на прошлой неделе, его игра никак не впечатляет, - сказал Кафельников. - Как и Андрея Рублева. Но у него есть тренеры, которые занимаются его подготовкой, пусть работают. Я влезать в это не хочу".

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев очень серьезно готовился к грунтовой части сезону.