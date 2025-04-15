Ига Швентек высказалась об инциденте со сталкером в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала неприятный инцидент во время турнира WTA-1000 в Майами (США), который прошёл в марте. Во время одной из тренировок мужчина, известный хейтер спортсменки, с трибун задавал ей вопросы о личной жизни, в том числе об отношениях с матерью.

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