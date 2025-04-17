Мирра Андреева проиграла во втором же матче на грунте. Повод для паники?

За первые месяцы 2025 года Мирра Андреева приучила всех, что в каждом матче является очевидным фаворитом. Выиграв три «тысячника» – два в одиночном разряде и один в парном – россиянка показала, что может быть конкурентоспособной везде. В одиночке Андреева и вовсе поднялась в десятку сильнейших.

Но с грунтовой частью пока не ладится. Мирра взяла небольшой перерыв после хардовых турниров, поэтому Штутгарт стал её первым турниром. В первом матче она достаточно уверенно победила свою сестру Эрику, хотя та снялась во втором сете из-за проблем с коленом. Андреева-младшая, конечно, расстроилась, но всё равно заставила всех улыбнуться, спев «Happy Birthday To You» в честь дня рождения своего тренера Кончиты Мартинес.

Играть следующий матч пришлось на следующий же день. И снова против россиянки – на этот раз жертвой могла пасть Екатерина Александрова, которую Мирра явно превосходит по результатам. Но Андреева смогла удивить, но со знаком минус.

Юная российская звезда с ходу сделала брейк, но так же быстро его и отдала. Затем на протяжении нескольких геймов игра была довольно равной. Однако после затяжных розыгрышей на подаче Мирры Екатерина немного устала и отдала гейм под ноль. Но потом снова отыгралась. И в итоге довела сет до победного, заставив всех болельщиков Андреевой занервничать.

Во второй партии опасения фанатов Мирры подтвердились – Андреева ещё быстрее проиграла этот сет. В этот раз не удалось сделать ни одного брейка, в то время как у Александровой было целых два. У Екатерины было несколько классных розыгрышей, которыми она эффектно выигрывала очки. А вот у Мирры мало что получалось.

Возможно, Андреева не смогла качественно подготовиться именно к турниру в Штутгарте – он проходит в специфических условиях в зале. Через несколько дней уже пройдёт «тысячник» в Мадриде, где у Мирры всё равно будут хорошие шансы на хорошую игру. Наверняка россиянка и её тренер рассматривают Штутгарт как подготовительный турнир. Паниковать ещё рано.