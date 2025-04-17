«Не позволю разрушить мою мечту». Циципас — о целях на турнир в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о следующем сопернике на турнире АТР-500 в Барселоне (Испания) и заявил о приверженности собственным целям на грунтовом соревновании. В 1/4 финала он сыграет с Артюром Фисом.

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