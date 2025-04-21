Елена Остапенко: хейтеры делают тебя только сильнее

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко ответила на вопрос, думает ли о том, как к ней относятся соперницы.

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«Честно говоря, мне всё равно, что они думают. Я беспокоюсь только о себе и о том, что мне нужно сделать, потому что всегда есть хейтеры и фанаты, так что это не имеет значения. Хейтеры делают тебя только сильнее», — приводит слова Остапенко Tennis World USA.

Сегодня, 21 апреля, Елена Остапенко сыграет в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которую никогда в карьере не побеждала.