Рублев оценил свои шансы защитить титул на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что не считает себя фаворитом турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Россиянин выиграл турнир в Мадриде в 2024 году, в финале победив канадца Феликса Оже‑Аляссима — 4:6, 7:5, 7:5. В 2023 году Рублев в дуэте с Кареном Хачановым завоевал титул на турнире в парном разряде.

— Вы единственный игрок, который может похвастаться победами в одиночном и парном разрядах на турнире. Как вам опыт выступления с Кареном?

— Это был отличный опыт. Во‑первых, мы не ожидали выиграть титул в парном разряде. А во‑вторых, это был первый год, когда мероприятие длилось две недели, для нас это тоже было неожиданно. Мы проиграли в одиночном разряде, и нам пришлось остаться на парный разряд, и мы подумали: что мы здесь делаем? Потому что мы играли один матч, а следующий, возможно, должен быть через два или три дня. Мы сказали: хорошо, если мы остаемся, нам действительно нужно победить, иначе нет смысла оставаться здесь, а потом проиграть матч. Каким‑то образом мы выступили очень хорошо и смогли выиграть.

— Среди мужчин только Алькарасу и Надалю отстоять свой титул на этом турнире, станет ли Рублев третьим, кто это сделает?

— Я никогда не защищал свой титул, так что, полагаю, шансы очень малы. На большинстве турниров, которые я выигрываю, в следующем году я уступаю в первом раунде.

— В этом году вы уже выиграли титул. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, так что посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Рублева пресс‑служба турнира.