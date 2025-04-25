Соболенко обыграла Блинкову во втором круге «тысячника» в Мадриде

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла россиянку Анну Блинкову со счётом 6:3, 6:4…

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Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Соболенко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Блинковой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Далее Арина Соболенко встретится с победителем матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.