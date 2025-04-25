Бадоса снялась с турнира, где должна была сыграть против Кудерметовой

Испанская теннисистка Паула Бадоса из‑за травмы снялась с турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге Бадоса, получившая девятый номер посева, должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

— Я хочу сказать, что я не смогу сыграть на Mutua Madrid Open. Пыталась сделать все возможное до последнего момента, так как вы знаете, как я люблю играть дома. Это сложная травмы, надеюсь, что скоро буду готова на 100% — написала Бадоса в соцсетях.

Вместо Бадосы за выход в 1/16 финала турнира с Кудерметовой поспорит другая испанка — Кристина Букша. Матч пройдет 25 апреля.