Касаткина вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

14-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Алисию Паркс со счётом 6:2, 7:5.

© Чемпионат.com

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Паркс два эйса, восемь двойных ошибок и два из двух реализованных брейк-пойнтов.

Далее Касаткина встретится с победителем матча Екатерина Александрова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.