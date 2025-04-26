Новак Джокович проиграл Маттео Арнальди во втором круге в Мадриде.

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Матч закончился со счетом 3:6, 4:6.

Напомним, в первом матче в Монте-Карло Джокович уступил Алехандро Табило.

Джокович впервые с 2018-го проиграл два грунтовых матча подряд (тогда это были поражения в Монте-Карло и Барселоне). Также он впервые с 2018-го проиграл свои первые матчи на двух «Мастерсах» подряд (тогда это были Индиан-Уэллс и Майами).

Кроме того, он впервые с 2006-го начал грунтовый сезон двумя поражениями (тогда он стоял 67-й ракеткой мира и проиграл в Монте-Карло и Барселоне).

Для Арнальди это пятая победа над соперником из топ-10 в карьере (при 12 поражениях).

Теперь он поборется с Дамиром Джумхуром.