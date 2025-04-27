Потапова — о победе над Кенин: первый матч в Мадриде, в котором я ощущала давление

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала выход в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем раунде она в непростом матче обыграла чемпионку Australian Open — 2020 американку Софью Кенин (32-й номер рейтинга) — 3:6, 6:4, 7:6 (8:6). На тай-брейке Потапова отыграла двойной матчбол.

— Матч поначалу складывался не в вашу пользу? Что пошло не так и как потом вам удалось переломить ход поединка? — Да, пошло не так, потому что я сильно нервничала — наверное, это первый матч здесь, в котором я действительно ощущала давление, когда, скажем так, должна выиграть. С этим непросто бороться, и в первом сете я действительно не справлялась с эмоциями, из-за этого и рушился теннис. Но всё-таки я смогла собраться и начать работать в правильном русле, — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.