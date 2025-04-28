Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла украинку Юлию Стародубцеву (99-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:4.

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Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Андреева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Стародубцевой ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти заработанных.

В четвертьфинале Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.