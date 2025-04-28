Ольховский: с Гауфф у Андреевой будет нелегкий матч

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил перспективы россиянки Мирры Андреевой в предстоящем матче с американкой Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

© Чемпионат.com