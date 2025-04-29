Швентек рассказала о блэкауте в Мадриде

Ига Швентек рассказала, как отреагировала на отключение электричества в Мадриде.

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– У вас вчера получилось хотя бы нормально поужинать? У некоторых игроков с этим были проблемы, кому-то приходилось пешком очень высоко подниматься.

– Лифты работали, кстати – я удивилась. В отеле было не так плохо, как тут на кортах. Я взяла с собой еды здесь, так что была ко всему готова. Когда появилась возможность поехать домой, мы быстро среагировали, потому что буквально за пять минут образовалась очередь игроков на 200, все хотели машину, чтобы вернуться в отель.

Так что на мой график это особо не повлияло. Я провела день примерно так же, как провела бы его при свете.

– Этот блэкаут как-то повлияет на ваше решение, желание приезжать в Мадрид в следующем году?

– Нет, точно нет. Одно дело – проблемы турнира, организаторов, когда что-то организовано не так, как хотели бы игроки, но тут никто не мог ни на что повлиять точно, – приводит слова Швентек корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.