Даниил Медведев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Брендона Накашиму в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:4 в пользу Медведева (9-й номер посева). Накашима был посеян под 31-м номером. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между американцем Тэйлором Фритцем (3) и норвежцем Каспером Руудом (14).

Ранее ТАСС сообщал, что Медведев вернет звание первой ракетки России по итогам турнира в Мадриде. На момент начала соревнования лучшим российским теннисистом в мировом рейтинге был Андрей Рублев. Однако он не смог защитить титул в столице Испании, проиграв в третьем круге представителю Казахстана Александру Бублику (4:6, 6:0, 4:6). По окончании "Мастерса" в Мадриде Рублев не только лишится звания лидера отечественного тенниса, но и впервые с 2022 года покинет десятку сильнейших теннисистов мира.

Медведеву 29 лет, он занимает 10-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Накашиме 23 года, он располагается на 32-й позиции мирового рейтинга. В его активе один титул ATP. На турнирах Большого шлема американец дважды доходил до четвертого круга - на Уимблдоне (2022) и на Открытом чемпионате США (2024).

Соревнование в Мадриде относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Турнир в Мадриде завершится 4 мая, его призовой фонд составил более $8 млн. Из россиян, кроме Рублева, на нем побеждал Марат Сафин (2004).