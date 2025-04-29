Новак Джокович не сыграет на турнире в Риме

Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в турнире серии «Мастерс» в Риме, сообщает пресс‑служба соревнования.

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Причины снятия 37‑летнего спортсмена не уточняются.

Джокович на прошлой неделе проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде. До этого серб уступил на старте турнира в Монте‑Карло, а также в финале «Мастерса» в Майами.

Джокович — 24‑кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.