Новак Джокович не сыграет на турнире в Риме
Пятая ракетка мира серб Новак Джокович не примет участия в турнире серии «Мастерс» в Риме, сообщает пресс‑служба соревнования.
Причины снятия 37‑летнего спортсмена не уточняются.
Джокович на прошлой неделе проиграл итальянцу Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде. До этого серб уступил на старте турнира в Монте‑Карло, а также в финале «Мастерса» в Майами.
Джокович — 24‑кратный победитель турниров Большого шлема, олимпийский чемпион, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP.