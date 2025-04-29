Янник Синнер ответил, должны ли быть пересмотрены антидопинговые правила

Чемпионат.com

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, должны ли быть пересмотрены антидопинговые правила.

Янник Синнер ответил, должны ли быть пересмотрены антидопинговые правила
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«Сложно ответить на этот вопрос, у всех, когда тест оказывается положительным, одинаковые протоколы. Нет никакого различия в лечении, даже если в моём случае я получил немного критики, но со мной не обращались по-другому. Мне пришлось подать много апелляций, они проверяли меня, возможно, даже больше, чем других. Всё было пересмотрено ВАДА снова. В случае заражения, как у меня, если врачи проверят и поймут, что это больше не даёт вам сил или ясности», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая.

Теннис
Янник Синнер
Всемирное антидопинговое агентство